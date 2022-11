Poolaja järel juhtinud Eesti sai lõpuks Soomelt kindla kaotuse

Soome, kes mängis oma suurima staari, igapäevaselt NBAs Utah Jazzis palliva Lauri Markkanenita, parimana tõi Mikael Jantunen 24 punkti ja kaheksa lauapalli. 22aastane ääremängija tabas väljakult viskeid 10/13 (76,9%). Edon Maxhuni ja Elias Valtonen lisasid mõlemad 14 silma, Alexander Madsen sai kirja 13 ja Sasu Salin 12 punkti. Eesti tulemuslikem oli Artur Konontsuk 13 silmaga, kahekohalise arvu punktideni jõudsid veel Kullamäe ja Joonas Riismaa, mõlemad said kokku 11 silma.

Eesti visketabavus väljakult oli Soomest küll parem (25/54 ehk 46,3% vs 30/68 ehk 44,1%), ent vastased olid selgelt paremad lauavõitluses, kus jäid peale 42 : 28. Soomlased tabasid ka 12 kaugviset eestlaste seitsme vastu ning olid märksa paremad vabaviskejoone tagant – kui nende 22 viskest läbis korvirõnga 19 ehk 86,4%, siis meie mängijate 22 üritusest olid täpsed 14 ehk 63,6%.

Augusti lõpus Tallinnas kohtudes oli Soome jäänud peale tulemusega 76 : 68. Kui Eesti on J-alagrupi viimane kahe võidu ja kaheksa kaotusega, siis kümnest mängust kaheksa võitnud soomlased võitlevad Saksamaaga esikoha nimel. Sakslastel on kirjas kaheksa võitu ja üks kaotus, hetkel mängivad nad Sloveeniaga ning on kindlas kaotusseisus.