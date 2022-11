Federeri rekordit korrata püüdev Djokovic alustas aastalõputurniiri võidukalt

Kõige rohkem aastalõputurniire on võitnud tänavu karjääri lõpetanud Roger Federer, kes on triumfeerinud kuuel korral. Djokovic on saavutanud viis võitu, neist viimane tuli seitse aastat tagasi. Rekordilised 22 suure slämmi turniiri võitnud Nadalil pole seejuures õnnestunud kordagi aastalõputurniiril tšempioniks tulla, 2010. ja 2013. aastal jõudis ta finaali.