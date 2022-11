WRC-radadel näeb edaspidigi veeremas elavat surnut

Kui jutt on muidugi Fordi tehastest. M-Spordi rallitiim on endale varunud nii palju juppe, et nemad saadavad oma Ühendkuningriigi ja Poola töökodadest Fiestasid kruusa lennutama veel pikki aastaid!

Uudis, et autofirma tõmbab peaaegu pool sajandit vana mudelinime oma tootevalikust maha, tuli välja juba oktoobri lõpus. Ralli konteksti polnud seda saatust veel paigutatud, sest kõigi tähelepanu oli hooaja viimasel MM-etapil Jaapanis. Nüüd, kui see on selja taga, paljastas M-Sport ka enda Fiestade tuleviku: see tuleb pikk!

M-Spordi pressiteate sõnul moodustavad Fiestad 80 protsenti nende pakutavatest ralliautodest. Tänavuseks hooajaks saadeti WRC Fiesta pensionile ja võeti uueks Rally1 hübriidplatvormiks Ford Puma, aga kõigis alamates võistlusklassides on rallitiim ikkagi esindatud Fiestadega. Uudis, et autofirma kavatseb mudeli tootmise lõpetada, ei tulnud neile üllatusena.

„Fiesta on olnud M-Spordi äris kesksel kohal ja tugitalaks suurele osale viimasel kahel aastakümnel kogetud edule. Tänu meie pikale ja rikkalikule partnerlusele Fordiga saime hakata Fiesta tootmise lõppemiseks varakult ette valmistama,“ ütles M-Spordi boss Malcolm Wilson.

„Fordiga koostöös ja nende toel on M-Sport märgatavalt suurendanud Fiesta kerede laovarusid, et tagada kõigi mudelite tootlus veel aastateks nii Ühendkuningriigis kui Poolas,“ seisis rallitiimi teates. „Kõigi M-Spordi Fiestal põhinevate mudelite arendustöö jätkub ning järgmise 12 kuu jooksul on planeeritud mitmeid uuendusi kõigile autodele.“