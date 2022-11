Operatsioonist taastuv olümpiavõitja Katrina Lehis saab jälle vehelda

„Esimest korda nelja kuu jooksul,” kirjutas ta pildi juurde lakoonilise kommentaari, mis lubab aimata, et taastumine sujub täitsa normaalselt.

„Võin öelda, et põlv taastub hästi. Saan juba päris palju söösta ja sörkida ning teha erinevaid liikumisi ja harjutusi. Konkreetset tähtaega mul pole. Kõigepealt pean jala piisavalt tugevaks saama, et oleks turvaline võistelda. Oleme mõelnud ühtepidi ja teistpidi, aga lõppkokkuvõttes loeb ikka see, kui tugevaks ja kui kiiresti minu jalg saab,” jutustas suvel 2021 Tokyo olümpial individuaalse pronksi ja võistkondliku kulla saanud Lehis.