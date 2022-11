TOHOH! Mudaliigas mängiv klubi tegi Haalandile pakkumise: see on talle parem variant kui kuus nädalat golfi mängida

Amatöörklubi „loodab“ saada sel hooajal inglise kõrgliigas 13 mänguga 18 väravat löönud Haalandi endale 28 päevaks, laenulepingu alusel. Meeskonna peatreener Michael Clegg selgitas, et nende pakkumine on igati loogiline ning sellest võiks lõigata kasu kõik osapooled. Norralane ise saaks sisustada vaba aega jalgpalli mängimisega ja aitab tal vormis püsida ning tema koduklubil Manchester Cityl, kes jätkab oma hooaega detsembri lõpus, pole seega vaja selle pärast muretseda. Ashton United saaks omale aga kuuks ajaks tõelise väravamasina: kui meistriliigas on Haaland teistest ründajatest mäekõrguselt üle, siis võib vaid ette kujutada, mida suudaks ta seitsmendas liigas.

„See on lihtsalt loogiline,“ lausus Clegg klubi kodulehel. „Cityl pole mänge ning me tahame neid aidata sellega, et hoiame Erlingu vormis. See on talle igal juhul parem variant kui kuus nädalat golfi mängida. Usume, et ta sobituks meie meeskonda suurepäraselt ning saavutaks ülejäänud tiimiga väga hea kooskõla.“

Ashton Unitedi koduplats asub City staadionist umbes kümne kilomeetri kaugusel. Oma liigas on nad hetkel 11. kohal, laupäeval kaotasid nad võõrsil 622 pealtvaataja ees Gainsborough'le.