Solberg: üks mu tiimikaaslastest Hyundais polnud just kõige toredam

Solberg, kes jagas Hyundais autot Dani Sordoga, tegi kaasa üheksal etapil. Oktoobri alguses toimunud Uus-Meremaa rallil sai ta viienda koha, kuid vahetult pärast seda teatas meeskond ootamatult, et on otsustanud koostöö Rootsi talendiga lõpetada. Seda põhjendati vajadusega kogenumate sõitjate järele, kuid Solbergile endale oli see väga suureks üllatuseks.

„See tuli mulle šokina. Plaan oli järgmiseks kaheks aastaks ning leping selleks oli juba valmis. Nad olid mulle öelnud, et ma võtaks aega, et õppida autot tundma ning kogemusi hankida. Pärast Uus-Meremaa rallit edastasid nad aga hoopis teistsuguse sõnumi: nad ütlesid, et on otsustanud otsida kedagi teist,“ meenutas Solberg.

Ta ütles, et ka isale, 2003. aastal maailmameistriks tulnud Petter Solbergile tuli see uudis täiesti ootamatult. „Isale oli see suur šokk. Vähemalt oli talle lubatud midagi täiesti teistsugust. Tunnen end reedetuna. Isa ei näinud oma karjääri jooksul kunagi midagi sellist.“

Solberg tunnistas, et terve hooaja vältel käituti tiimis kummaliselt ning pärast tundis ta mõningal määral kergendust, et ei pea enam Hyundais kihutama. „Meeskonnas oli keeruline, kui aus olla. Lõpuks tundsin tegelikult isegi natuke kergendust, et sealt ära sain, kuigi ilma meeskonnata on mõistagi täbar olla. Isa proovis mind aidata, aga see tiim oli nii veider, et ta ei teadnud, mida teha, sest polnud kunagi varem midagi sellist näinud,“ selgitas noor rallipiloot.

Ta ütles, et austab küll Hyundai otsust, ent sellegipoolest mõjus see kentsakana. „Nende selgitus oli, et nad tahavad luua [koosseisu] tulevikku silmas pidades, mistõttu olin nende valik. Kuid nüüd on nad täielikult meelt muutnud ning tahavad vaid vanemaid ja kogenumaid sõitjaid. Loomulikult oli sellest raske aru saada. Kuigi austan nende otsust, on imelik, et nad otsustasid oma seisukohta nii järsult muuta,“ lausus Solberg.

Ta meenutas, et mullu, kui meeskonna eesotsas oli Andrea Adamo, oli Hyundais kõik märksa parem. Tänavu oli aga olukord keerulisem, Solberg tõdes ka, et ei saanud ühe tiimikaaslasega kuigi hästi läbi. „Eelmisel aastal oli Hyundaiga hea läbisaamine ning koostöö sujus suurepäraselt. Vahetult enne hooaega jäime ilma tiimibossist, keda pole siiani asendatud. Seetõttu on olnud väga palju poliitikat, paljud on avaldanud arvamust. Üks meeskonnakaaslastest polnud kõige toredam, seega see ei olnud just meeldiv hooaeg. Kui ütlesin, et me pole kunagi midagi sellist näinud, siis pidasin silmas just seda, sest isegi isa polnud varem selliste inimestega kohtunud.“

Solberg ütles, et saab küll aru, et rallispordis on aeg-ajalt vaja olla jõhkralt otsekohene, kuid Hyundais polnud asjad paigas: „Samal ajal tuleb osata inimesi meeskonnas usaldada. See oli ilmselt kõige raskem osa, sest ma ei tundnud, et olin tiimis.“