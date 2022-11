Pikalt üksindust nautinud spordiajakirjanikust bändimees Johannes Vedru seab inimese tulemusest kõrgemale ning vigadest end heidutada ei lase

Tuttav hääl raadios või spordiväljaku ääres? Seinast seina alasid ja inimesi AK spordiuudiste ekraanil vahendav rõõmus silmapaar? Kuigi Johannes Vedru on spordiajakirjanikuna ERR-is lugusid teinud ainult kuus aastat ja enda sõnul seda pikaks perioodiks ei pea, on ta nägu tänaseks ilmselt tuttav paljudele inimestele. Sport pole aga tema elus ainus valdkond, vaid hinnalisel kohal on muusika ning tema eestvedamisel loodud bänd Von Dorpat, mis viljeleb „valgete inimeste souli“. Aga mis on Johannese nime taga veel peidus?