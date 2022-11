Martin Reim elust Lõvides: „Eks seal taga oli ka palju pisaraid.“

Dokumentaalfilm „Lõvide vennaskond“ on läbi ühe 16pealise poistekarja loo sündinud lühikokkuvõte Eesti jalgpalli jõudmisest eikusagilt tänapäeva. Eks igaühel on enda arvamus, kui kaugel see tänapäevane seis algpunktist on, aga Mart Poomi, Martin Reimi ja nende kamraadideta oleks seis kindlasti sandim.