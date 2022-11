United tahab Ronaldo asemel tuua meeskonda Mbappe

Nimelt kaalub Briti ajalehe The Daily Mirrori andmetel United praegu Prantsuse ründetähe Kylian Mbappe soetamist. Tema koduklubile Pariisi Saint-Germainile ollakse valmis pakkuma 150 miljonit eurot. 23aastase prantslase praegune leping kehtib 2025. aasta suveni, kuid alles oktoobris kirjutati meedias, et ta tahab klubist lahkuda. Vutistaar ise lükkas need jutud küll ümber, öeldes, et on PSGs õnnelik.