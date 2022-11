Tänak: Thierry ütles, et temast polnud kunagi ükski tiimikaaslane jagu saanud. Lõpuks meil see õnnestus

Hooaja viimasel rallil Jaapanis sai Tänak tiimikaaslase Thierry Neuville'i järel teise koha. Kui seda võis pidada korralikuks tulemuseks, siis kokkuvõttes polnud tema aastad Hyundais edukad. „Tulime siia, et võidelda MM-tiitli nimel. See ei õnnestunud ning loomulikult polnud mu esitused kunagi piisavalt head, et nendel kolmel aastal tiitlikonkurentsis olla. Kuid kokkuvõttes oli see siiski kahtlemata imeline kogemus. Seega tasus see end ära,“ vahendas Tänaku sõnu DirtFish.