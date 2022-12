FOTOLUGU | Pikk jalutuskäik Ott Tänaku ja M-Spordi ühises ajaloos!

2019. aasta autoralli maailmameister Ott Tänak on tagasi seal, kus kõik alguse sai: ta on taas M-Spordi võistkonnas! Võib öelda, et ta on tiimis juba neljandal ringil. Sukeldume fotoarhiivi, et meenutada, kuidas Tänak ja M-Sport on senini ühte jalga käinud.