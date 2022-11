Peatreener Soli: Eesti sattus EMil kõige tugevamasse alagruppi, aga jahib edasipääsu

Peatreener Fabio Soli ütles, et tal on ülitugevat alagruppi kommenteerida lihtne, sest vastased on väga tugevad ja seetõttu saavad kõik mängud olema meie jaoks väga rasked: „Arvan, et meie grupp on selgelt kõige tugevam nelja alagrupi seas, sest meie gruppi sattusid kokku tervelt kolm Euroopa absoluutset tippu – Itaalia, Serbia ja Saksamaa. Aga me ei tohi end lasta sellest heidutada, peame ikkagi keskenduma oma mängule ja me kindlasti üritame alagrupist edasipääsu. Selleks peame EM-finaalturniiril näitama oma parimat võrkpalli. Sel suvel teeme kindlasti palju tööd selle eesmärgi nimel, peame vähem mõtlema vastaste peale ja rohkem oma mängu parandamisele, et olla platsil parimas vormis just septembris.“