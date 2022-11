BALTI TURNIIR: Eesti oli Lätist parem, aga penaltiseerias see ei loe

See oli ka ainus avapoolajal keerukama kombinatsiooni tulemusel sündinud ohtlik olukord – edasi panustasid mõlemad koondised kaitseliini taha suunatud söötudele ja sööstudele. 12 minutil ei saanud Roberts Uldrikis karistusalas nii pallile korralikult pihta ja Karl Jakob Hein püüdis kindlalt. Pooltunni möödudes kordus olukord teise värava all, kui Mattias Käit saatis jooksma Vaštšuki, kuid tema löögi suutis Rihards Matrevics pareerida.

Teine poolaeg kuulus Eestile

Teisel kolmveerandtunnil olid parimad võimalused Eestil, kusjuures midagi leidus igale maitsele. Esmalt jäi kohtunikel tähelepanuta võimalik lätlase käega mäng enda karistusalas. Seejärel reageeris Sappinen välkkiirelt, et 10 meetrilt pealelöögile saada, kuid ei jõudnud palli suunata ja see lendas värava keskele, kus seisis Matrevics. 67 minutil ei jäänud palju puudu, et Vassiljevi tsenderduse järel oleks Läti keskkaitsja Daniels Balodis koondisedebüüti tähistanud omaväravaga ja kaks minutit hiljem sundis Käit kauglöögiga vastaste väravavahti kergelt paanitsevale tõrjele.