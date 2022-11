TAGASITULEK! F1-sarjas täitus viimane vaba sõitjakoht

Hülkenbergi F1-karjäär näis lõppevat 2019. aastaga, mis oli mehe jaoks kümnehooajalise karjääri üks halvimaid – 37 punkti ja vaid 14. koht MM-sarja üldarvestuses. See tähendas 2020. aastaks sõitjakohata jäämist. Ometi on teda ringrajal kohanud edaspidigi – eelnevalt Racing Pointi nime kandnud ja nüüd Aston Martinina kihutav võistkond kasutas teda varusõitjana, kui mõni põhipiloot koroonaviirusega kimpu jäi. Nii käis ta 2020 rajal kolmel korral ja tänavu asendas Bahreini ja Saudi Araabia võistlustel Sebastian Vettelit.

„Mul on väga hea meel naasta 2023. aastal täiskohaga sõitjana Haasi võistkonnas. Ma tunnen justkui polekski kunagi vormel 1 ära läinud. Olen elevil võimaluse eel teha, mida enim armastan, ja tahan tänada [meeskonna omanikku] Gene Haasi ja [tiimiboss] Guenther Steinerit usalduse eest,“ kõlasid Hülkenbergi paraadsõnad meeskonna pressiteates. „Tuleb teha tööd, et saaksime taas võidelda kõigi teiste keskmikest meeskondadega ja ma ei malda oodata taas sellesse lahingusse sekkumist.“

Hülkenbergi tiimi tulek tähendab, et kotid peab pakkima Mick Schumacher, kelle aasta on möödunud vormelite katki sõitmise ja suurte parandusarvete tähe all.