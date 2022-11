Katari MMil tervitavad ajakirjanikke drakoonilisi reegleid valvavad turvamehed

Paari päevaga on peamiseks teemaks kerkinud, mida ja kus tohivad meedia esindajad pildistada-filmida. Turniiri korraldajad on paika seadnud suisa drakoonilised reeglid – et keegi jumala eest ei saaks jäädvustada midagi, mis padurikast riiki kuidagi halvast valgusest näitaks. Nii pole lubatud kaameratega jäädvustada inimeste elamis-ööbimispaiku, et maailm ei näeks, millistes tingimustes peavad Kataris elama sealsed võõrtöölised.