AMETLIK: M-Sport lasi esisõitja lahti!

„Craig on väga andekas sõitja ja ma ei kahtle, et tal on oma karjääris veel mida saavutada, aga võistkonnana tunneme, et vajame 2023. aastaks uut lähenemist,“ ütles M-Spordi rallitiimi boss Richard Millener. Ta jätkas, et kahjuks lihtsalt on elus vahel asjad nii, et nad ei tööta…