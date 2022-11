Jalgpalli MMi panustavad enim Prantsusmaa sünnitushaiglad

Põhjuseid, miks MMil kannab kokku 137 jalgpallurit oma sünnimaast erineva koondise särki, on erinevad. Kõige küünilisem on lihtne rahahimu: portugallane Ro-Ro vaevalt muidu Katari eest väljakule jookseks.

Lihtne seletus on ka muidugi geograafia: maailma jaoks on Wales ja Inglismaa mõlemad osa samast Ühendkuningriigist. Inglismaa koondisesse murda on raskem – neil pole ühtegi waleslast – kuid vastupidi käib asi palju libedamalt. Nii on Walesi rivistuses suisa üheksa Inglismaal sündinud pallurit (ja Saksamaalt pärit Adam Davies).