Inglismaa MM-koondisest ootamatult välja jäetud väravamasin seisab silmitsi tõsiste süüdistustega

Nimelt süüdistab Inglismaa jalgpalliit (FA) Toneyt, et too on lausa 232 korral rikkunud kihlveoreegleid. Süüdistuse kohaselt leidsid rikkumised aset ajavahemikul 2017. aasta 25. veebruarist kuni 2021. aasta 23. jaanuarini. Neil aegadel esindas Toney nelja erinevat klubi: Scunthorpe Unitedit, Wigan Athleticut, Peterborough Unitedit ja Brentfordi.

„Klubi suhtleb Toney ja tema juriidiliste esindajatega. Suhtlus jätkub eraviisiliselt. Me ei anna rohkem kommentaare, enne kui asi on lõpetatud,“ seisab Brentfordi klubi lühikeses avalduses.

Toneyl on 24. novembrini aega, et vastata FA süüdistustele, mis hõlmavad väidetavat ka FA reegli E8 rikkumist. See keelab mängijatel mängudele panustada või kihlveo eesmärgil nii-öelda privilegeeritud teavet jagada.

Kui Toney süü peaks tõendamist leidma, seisab ta silmitsi pika mängukeeluga. Kaks aastat tagasi karistas FA kümnenädalase mängukeeluga Inglismaa koondislast Keran Trippieri, kes oli jaganud tuttavatele infot, mis puudutas tema (avalikkuse eest sel hetkel veel salajas hoitud) üleminekut Tottenhamist Madridi Atleticosse. Kuna Inglismaal saab panustada ka mängijate üleminekutele, said Trippieri poolt informeeritud kodanikud rahuliku südamega kihleveokontoritesse panuseid teha, teades, et hõlptulu on garanteeritud.

2017. aastal määrati aga kunagisele Manchester City mängijale Joey Bartonile lausa viiekuuline jalgpallis tegutsemise keeld, kuna ta tunnistas 1260 jalgpalliga seotud panuse tegemist kümne aasta jooksul.

Toney pea kohale kerkinud murepilvedest hakati rääkima juba novembri alguses. Siis kinnitas ta, et teeb jalgpalliliiduga koostööd ja vastab kõigile FA küsimustele.