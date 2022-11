Tõe ja teadmiste poole püüdlev patukott võib pühapäeval taas NBAs väljakule pääseda

Irvingu jaoks kiskusid asjad halvaks pärast seda, kui ta oli jaganud sotsiaalmeedias antisemiitliku sisuga „dokumentaalfilmi“ linki. Ta polnud nõus oma mõtlematu teo pärast vabandama ega kinnitama, et tegelikult ta juute ei vihka, mistap Nets eemaldas ta määramata ajaks – aga esiti vähemalt viieks mänguks – meeskonnast. Alles pärast seda tegi ta sotsiaalmeediasse avalduse, milles nentis, et kogu see asi polnud siiski nii mõelnud, vabandas, ning annetas ka pool miljonit dollarit heategevuseks.