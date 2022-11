Aafrika parim jalgpallur läks MMi asemel noa alla

Manéle tehti täna koduklubi Müncheni Bayerni juures kordusuuringud ning kui esimeste uuringute järel teatati, et operatsiooni 30aastane ründeäss ei vaja, siis nüüd selgus, et tema pindluuvigastus vajab siiski kirurgilist sekkumist. Mané sai vigastada Bayerni 8. novembri liigamängus vähem kui 20minutilise mängu järel.

Neljapäeva hilisõhtul andis Bayern teada, et Manéle on Innsbruckis juba operatsioon ka ära tehtud ning see oli olnud edukas. Nüüd ootab staarmängijat ees taastusravi Münchenis. Kui pikaks tema mängupaus kujuneb, ei täpsustatud.