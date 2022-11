VIDEO | Hiilgava esituse teinud Kriisa sai peatreenerilt pragada: veel rohkem tuleks visata!

„Ütlen talle, et ta rohkem viskaks,“ kommenteeris Arizona peatreener Tommy Lloyd Kriisa sooritust ja kuut tabatud kolmest. „Ta on nii hea mängija ja ta suudab teisi nii kergesti mängu kaasata, nii et mõnikord arvan, et ta jätab ise vabalt kohalt viskamata, kuigi võiks. Mõnikord on see hea, mõnikord on see halb. Ütlesin talle, et teisel poolajal hakka kolmeseid viskama. Arvan, et see oli esimese poolaja lõpus, kui andsime talle otse nende pingi ees kolmanda lisasöödu, kuid ta jättis viskamata ja lõpuks me kaotasime palli. Ütlesin talle, et ta peab sellised visked võtma. Selline on parim meeskondlik vise, mille oleme välja mänginud, ja isetu mängijana pead sa sealt viskama.“