Wimbledoni turniir teatas kauaoodatud aluspesurevolutsioonist

Seni nägid maailma vanima ja ilmselt ka mainekaima turniiri reeglid ette, et mängida tuleb üleni valges riietuses. Ent nüüd leevendas turniiri korraldav All England Club etiketti ja lubas naistel kanda tumedat pesu, leevendamaks ärevust, mida võib põjustada menstruatsiooni ajal mängimine. Siiski tehti täpsustus, et tumedat värvi aluspükste sääreosa ei tohi olla pikem kui seelik.

Asja arutasid WTA, rõivastusetootjad ning meedikud, kuna mängijate suust oli sel teemal kuulda murenoote. Näiteks 2016. aasta naisüksikmängu olümpiavõitja Monica Puig on öelnud, et talle on üleni valges mängimine tekitanud vaimset stressi ning et ta palvetas, et kuupuhastus ei langeks ühte Wimbledoni turniiriga.

Suurbritannia tennisist Heather Watson oli üks esimestest, kes rääkis avalikult, kuidas menstruatsioon mõjutab esitusi väljakul. Samas kinnitas ta, et omavahel on mängijad seda palju arutatud.

„Wimbledoni ajal on see absoluutselt teemaks, sest seal peavad kõik riided olema valged,“ märkis Watson juunis BBC-le. „Ma arvan, et inimesed räägivad sellest palju. Võib-olla mitte meediale, aga omavahel küll, kindlasti.“

All England Clubi tegevjuht Sally Bolton lausus otsust kommenteerides, et nad on pühendunud mängijate toetamisele ja nende tagasiside kuulamisele, et tennisistid saaks parimal võimalikul moel esineda.

„Loodame, et see reeglite kohandamine aitab mängijatel keskenduda puhtalt oma sooritustele, leevendades potentsiaalset ärevuse allikat,“ lisas Bolton.