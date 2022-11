SIGADUS! Katar keerab algselt lubatud õllekraanid vahetult MMi eel kinni

Vähe sellest, et Kataris on probleeme inimõiguste, võõrtööliste kohtlemise ja ajakirjandusvabadusega – nüüd on vastu võetud otsus, et MMi staadioneil ikkagi ei lubata fännidele õlut müüa, kuigi 2010. aastal FIFAga korralduslepingut sõlmides kinnitati, et austatakse kõigi FIFA kommertspartnerite huve. Üheks selliseks on aga USA õllegigant Budweiser, kellel on FIFA-ga juba ammu sõlmitud megadiil, millega on neil ainuõigus MMi staadioneil ja ametlikes fännitsoonides kesvamärjukest pakkuda.