Ronaldo läheks meeleldi Messiga õhtustama: olen hea inimene, mul on hea süda!

„Kujutage ette, me oleme jaganud seda lava 16 aastat. 16! Nii et mul on temaga suurepärased suhted,“ väitis Ronaldo.

„Ma ei ole temaga sõber selles tähenduses, et ta oleks tüüp, kes käib mul külas või kellega telefonis lobiseda, seda mitte. Kuid ta on nagu meeskonnakaaslane. Ta on kutt, keda ma tõeliselt austan, sest see, mil viisil ta minust räägib, väärib austust. Ka tema ja minu naine, minu tüdruksõber, austavad alati teineteist, sest nad mõlemad on Argentinast. Nii et see on hea.