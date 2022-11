United kaebab Ronaldo kohtusse

Seega on sisuliselt täiesti kindel, et 37aastane Ronaldo ei mängi Unitedi eest enam ühtegi mängu. The Guardian kirjutab ka, et portugallast, kes lendas äsja rahvuskoondisega Kataris toimuvale MMile, ei oodata tagasi ka meeskonna treeningutele.

Sel nädalal täies mahus avaldatud intervjuus Piers Morganile valas Ronaldo oma koduklubi kriitikaga üle. Muu hulgas tõdes Unitedis sel hooajal pingipoisi rolli vajunud ründaja, et teda surutakse klubist välja ning peatreener Erik ten Hag ei austa teda.

Täna tegi United oma kodulehel põgusa avalduse, kus öeldi, et seoses Ronaldo intervjuuga on alustatud menetlust, kuid täpsemat selgitust ei lisatud: „Manchester United alustas täna hommikul esimeste sammudega seoses Cristiano Ronaldo hiljutise intervjuuga. Me ei kommenteeri menetlust põhjalikumalt enne, kui see saab lahenduse.“

Ronaldo leping Unitediga kehtib järgmise aasta juulini. Ta teenib umbes 575 000 euro suurust nädalapalka. Tänavu suvel üritas Portugali koondise kapten klubist lahkuda, kuid see ei õnnestunud. Nüüd loodab United temaga võimalikult kiiresti lepingu lõpetada. Jaanuarikuise üleminekuperioodi ajal saaks jalgpallitäht liituda mõne teise meeskonnaga.