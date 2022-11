Kas Ott Tänakust võiks saada Koletis?

Reedene päev tõi nii Hyundai kui ka Toyota rallitiimidelt uudise oma 2023. aasta rivistuste kohta. Ott Tänakut kummastki nimekirjast ei leidnud. Seega on üpris kindel, et kui Tänak jätkab WRC-sarjas – ja tundub, et pigem jätkab –, siis seda Ford Puma roolis. Aga mitte tingimata M-Spordi võistkonnas vaid äkki hoopis Monsteri brändi all!