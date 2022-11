Haanja palus riigilt võistluseks raha, kuid saadeti pikalt. Korraldaja on aga jätkuvalt positiivselt meelestatud

Spordiühing Võru Biathlon tahab tulevase aasta veebruaris korraldada Haanjas kõrgetasemelist IBU juunioride karikasarja etappi. Loodeti, et selleks ulatab abikäe Kultuuriministeerium, kuid nende pöördumisele vastati eitavalt. Võistluse eestvedajal Juri Gotmansil on sellele vaatamata lootust, et päris toetuseta nad siiski ei jää.