Kalev/Audentes osutas Prometeile südikat vastupanu, kuid Ukraina klubi jätkab täiseduga

Kolmanda veerandi alguses õnnestus võõrustajatel vähendada vahe neljale silmale, kuid enne viimast kümneminutilist perioodi suurendasid külalised edu taas seitsmele punktile. Seejärel läksid Prometei mängijad oma teed, hoidsid turvalist vahet ning kirjutasid tabelisse kaheksanda järjestikuse võidu. Kaotusekibedust pole esimest hooaega Eesti-Läti liigas palliv Ukraina klubi veel tundma pidanud. Kui nemad on tabeliliidrid, siis kahe võidu kõrvale kuuenda kaotuse saanud Kalev/Audentes on 16 meeskonna konkurentsis 13. kohal.