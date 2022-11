VUTIPIDU (?) ALGAB! 7 küsimust ja 7 skandaali MMi eel

Küsimus 1: kas Messi teeb selle lõpuks ära?

Nii Cristiano Ronaldole kui ka Lionel Messile on Katar kõigi märkide järgi viimaseks MM-finaalturniiriks. Kui portugallane keskendus suurvõistluse eel sildade põletamisele koduklubiga, siis Messi on väga heas vormis ja tema Argentina koondis pole kaotanud juba 35 mängu juttu. Kuigi meeskonna kooslus on pigem eakamate killast – MMi võidab tavaliselt koondis, kelle mediaanvanus jääb 25 alla, Argentinal on see 27 – kuulutakse siiski soosikute sekka.

Skandaal 1: õlleta MM

Reede tõi Katarist teate, et FIFA keelustas korraldajate palvel MMi võõrustaval kaheksal staadionil alkoholi müügi – mis sest, et õlletootja Budweiser tasub neile sponsorluse eest üle 70 miljoni euro. Et seal müüakse vaid alkoholivaba kesvamärjukest, pole iseenesest midagi skandaalset, sest selliseid reegleid on olnud mujalgi maailmas, kuid et vastav otsus sündis 12 aastat pärast Katarile turniiri andmist ja kaks päeva enne selle algust, näitab, kui tõmmata ja lükata on FIFA võõrustajate rahamägede poolt. Muudeti ju alles hiljuti ära ka avamängu toimumine: see pidanuks olema esmaspäeval Senegali ja Hollandi vahel, kuid siis avastasid korraldajad, et nad tahaksid ikka enda matšiga alustada ja nõnda tõsteti see kohtumine päeva võrra ettepoole.

Aga õlle juurde tagasi tulles: loožides logelevad tähtsad ninad võivad ikkagi kraadidega õlut lürpida! Samuti on müük lubatud ametlikul fännialal – kui janused jaksavad seista +30 kraadises leitsakus pikas järjekorras, et siis maksta poole liitri eest üle kümne euro.