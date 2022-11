VINGE ALGUS TALVELE: Marten Liiv üllatas karjääri esimese poodiumikohaga iseennastki

„Eelmisel nädalal Stavangeris olin 16. või 15. kohal, nii et see [poodiumikoht] oli tõesti üllatav,“ sõnas Liiv rahvusvahelise alaliidu ISU kodulehele. 25aastase eestlase sõnul on edu võtmeks tasa ja targu arenemine: „See algas 2020. aastal. Olen sealtmaalt palju vaeva näinud ja tundub, et tasus ära.“