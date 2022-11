AHASTAV TIRAAD: FIFA president andis läänemaailma pihta tuld

„Ma loodan, et teil on avasõnadeks veidi aega,“ teatas Infantino ja hakkas tulistama…

„Täna on mul väga tugevad tunded, seda võin teile öelda. Täna tunnen end katarlasena. Täna tunnen end araablasena. Täna tunnen end aafriklasena. Täna tunnen end geina. Täna tunnen end puudega inimesena. Täna tunnen end võõrtöölisena,“ heietas ta alustuseks. „Ja ma tunnen seda, kõike, seetõttu, et kõik mida ma olen näinud, või mida mulle on räägitud – sest ma ei loe asju, muidu oleks ma masenduses – ja kõik, mida ma näen toob mind tagasi minu isikliku loo juurde.

Ma olen sisserändajatest tööliste poeg. Minu vanemad nägid palju vaeva väga keerulistes tingimustes – mitte Kataris, aga Šveitsis. Ma mäletan väga hästi – ja ma pole 150aastane, ma ei räägi Apartheidist Lõuna-Aafrikas – kus ja kuidas võõrtöölised Šveitsis elasid, millised õigused neil olid või ei olnud.“