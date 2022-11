Kuidas F1-sarja võimsaimast duost sai järsku kibestunud vanapaar

Mis siis Brasiilias juhtus? Võidusõidu lõppfaasis lasi Perez Verstappeni endast mööda, et maailmameister saaks võimaluse võistlejaterivis kerkida. Seda Verstappen aga ei suutnud. Hollandlasele anti tiimi poolt seepeale korraldus: kui ta viimaseks ringiks pole Fernando Alonso Alpine’ist mööda saanud, peab ta finišisirgel Perezile koha tagasi andma. Tiimi esisõitja aga hoidis paremat pedaali põhjas ja lõpetas neli sekundit mehhiklase ees.

„See näitab, kes ta tegelikult on,“ nentis Perez tiimi raadiosides. Ajakirjanike ees nimetas ta Verstappeni käitumist pettumust valmistavaks ja lisas: „Kui tal on kaks MM-tiitlit, siis on need minu pärast.“

Mis on tõsi – Perezi mullu Abu Dhabis näidatud meistriklass kaitsvas sõidus, mis hoidis Lewis Hamiltoni pikalt tema selja taga, võinuks lõpuringide draamata tõesti määrata tiitlivõidu saatuse.

Verstappeni vastus kõlas samas: „Ma saan Checo poolelt aru, et ta on pettunud. Aga ma andsin ka enda selgitused, miks seda ei teinud (kohta ära ei andnud – toim), seotult millegagi, mis juhtus minevikus.“

Mis see väidetav Perezi minevikupatt on, Verstappen ei täpsustanud, kuid kõik eksperdid viisid kärmelt niidid kokku.