Pärnu vallandas peatreeneri

„Pärnu Sadama korvpallimeeskond ja peatreener Toomas Annuk on otsustanud poolte kokkuleppel koostöö lõpetada. Soovime Toomasele kõike head ja edu edaspidistes väljakutsetes!“ seisab klubi Facebooki lehel.

Käimasolev hooaeg on Pärnul kulgenud raskemalt: Eesti-Läti liigas on seitmsest mängust võidetud vaid kolm ning liigatabelis hoitakse 16 meeskonna konkurentsis 11. kohta ehk praeguse seisuga ei pääseks nad isegi play-off'i. FIBA Europe Cupi sarjas, kus lüüakse kaasa esimest korda, saadi küll C-alagrupis avamatšid FC Porto korvpalliklubi üle võit, kuid järgmised kolm matš on kindlalt kaotatud.