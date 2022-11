Hooaja viimasel etapil stardivad esireast Red Bullid

Verstappeni edu ajasõidus oli Pereze ees 0,228 sekundit. Kui hollandlane on MM-tiitli juba kindlustanud, siis tema tiimikaaslane võitleb Leclerciga üldarvestuse teise koha nimel. Praegu on mõlemal sõitjal koos 290 punkti, kuid Ferrari piloodile annab eelise suurem etapivõitude arv.