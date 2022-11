TAGASILÖÖK: maailma parim jalgpallur võib MMilt kõrvale jääda

34aastane Benzema jättis tänase treeningu pooleli. Ta tundis valu vasaku jala reielihases. L'Equipe'i andmetel pole tegu sama traumaga, mis on Madridi Reali tähte seganud viimased kuu aega. Täna õhtul läheb ta veel magnetresonantstomograafia (MRT) uuringutele, et selgitada välja vigastuse tõsidus. Praeguse seisuga tundub aga tõenäoline, et prantslane jääb eemale tervelt turniirilt. Prantsuse koondise peatreeneril on esmaspäevani aega otsustada, kas lisada ta meeskonna koosseisu või jätta siiski välja.