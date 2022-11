EELVAADE | Katar jahib Aasia vutiajalugu, Ecuador tahab olla närviajav kivike suurte kingades

Kurjad kõlakad räägivad, et Katari MMi avamatšis on õhus kokkuleppemängu hõngu. FIFA partnerid küll lubavad, et nad jälgivad hoolega kihlveoturgudel toimuvat, kuid kui Katar tõesti maksis vastastele, et nood laseksid võõrustajail 1 : 0 võita, siis seda mitte panustamiseesmärkidel, vaid et Katari koondus saaks MM-debüüdil nautida võidu mekki. Ausa mängu puhul on Ecuador matšis soosik.