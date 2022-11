MMide ajalugu | 1950 Brasiilia – legendaarse Maracana ja ületamatu rekordi sünnilugu

Brasiillased võtsid asja käsile ja rajasid Rio de Janeirosse 200 000 pealtvvaatajat mahutanud Maracana staadioni. See aitas püstitada MMide absoluutse publikurekordi, kui finaali Brasiilia – Uruguai tuli jälgima täismaja. Mõne väljaande andmetel üle 200 000, FIFA ametlikul hinnangul 174 000 pealtvaataja. Tipptulemusega on tegemist igal juhul.

Taas jõuti alagruppide juurde, ent miks jäeti Prantsusmaa loobumise järel üks grupp kaheliikmeliseks (ülejäänud gruppidest kahes oli neli ja ühes kolm meeskonda), on kolmveerand sajandit hiljem muidugi võimatu mõista.

Brasiilia, kellelt kaasmaalased ainult karika koju jätmist ootasid, tegi alagrupis 2 : 2 viigi Šveitsiga, kuid esikohta see ei mõjutanud, sest Mehhiko ja Jugoslaavia alistati kindlalt ning jugod omakorda said jagu šveitslastest. Teiseks suursoosikuks arvatud Inglismaa sai aga oma jalgpalliajaloo ühe häbiväärsema kaotuse, jäädes 0 : 1 alla USA-le. Inglased süüdistasid kaotuses ülejooksikuid – ehk et USA koondise moodustasid tegelikult ookeani taha emigreerunud britid.