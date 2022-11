MMide ajalugu | 1978 Argentiina – võõrustajate turniiri päästis 35 000 tonni vilja

Valikturniirile registreerus järjekordse rekordina 107 riiki. Argentiina-künnist ei ületanud kahe aasta tagune Euroopa meister Tšehhoslovakkia, samuti Inglismaa. Päris uued tulijad olid Iraan ja Tuneesia. Et viimast korda osales 16 maad, polnud Aasia-Aafrika esindatus veel suur.

Enne viimast vooru oli Brasiilial ja Argentiinal võrdselt 3 punkti, esimene mängis Poola ja teine paar tundi hiljem Peruuga. Brassid võitsid 3 : 1 ning nüüd teadsid võõrustajad, et peavad võitma vähemalt 4 väravaga. Ülesandega saadi lahedalt hakkama – 6 : 0. Altkäemaksudest on tagantjärele palju räägitud alates sellest, et Argentiina valitsus andis Peruu kolleegidele 50 miljonit dollarit ja 35 000 tonni vilja ning oma noosi saanud ka mängijad ja jalgpallitegelased. Kuid otsesed faktid puuduvad.