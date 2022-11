MMide ajalugu | 1994 USA – omavärav, mis läks maksma inimelu...

Kui 1988. aastal jagati kuus aastat hiljem peetava MM-finaalturniiri korraldajakohta, oli raske leida jalgpallileigemat riiki kui USA. Mis soccer? On ameerika jalgpall, pesapall, korvpall, jäähoki! Ent FIFA valis välja just USA. Ning seda Maroko ja Brasiilia enda ees. Pärast tuli välja, et FIFA soov oli õige ja teatud socceri-pisik õnnestus jänkidemaale eksportida. Paar aastat pärast finaalturniiri loodi sealmail ka jalgpalli profiliiga.