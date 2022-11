MMide ajalugu | 2006 Saksamaa – Zidane kees üle ja Itaalia sai neljanda

Itaalia oli aga just see, kelle veerandfinaalipäev hõlpsaimaks kujunes – 3 : 0 Ukrainaga. Ülejäänud mängud kujunesid raskekahurväele. Ainsana sai normaalajal hakkama Prantsusmaa, alistades Brasiilia 1 : 0. Et Inglismaa kaotas penaltiseeria, ei üllatanud kedagi, nende õnnelik vastane oli seekord Cristiano Ronaldo veetud Portugal. Ning neljandas mängus said kokku meeskonnad, kes polnud MMidel varem penaltiseeriat kaotanud: Saksamaa ja Argentiina. Sakslaste väravavahil Jens Lehmannil oli varuks spikker vastasmängijate eelistustega ja see aitaski tal kaks lööki ära võtta. Võõrustajad poolfinaali!