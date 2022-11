Mis vahe on kaardi lugemisel MM-rallil ja Dakaril? Ülikogenud debütant Kuldar Sikk selgitab

Kui vaadata väljakutseid paberil, siis on kahe võistluse vahe mäekõrgune: Dakaril läbitakse ühe päevaga vähemalt terve MM-ralli kilometraaž ja nõnda kaks nädalat järjest. Kuidas erineb aga kaardilugeja töö ühel ja teisel distsipliinil?

„Kõige põhimõttelisem erinevus on, et kui klassikalises rallis me navigeerime katse starti ja sealt edasi on olemas kiiruslegend, mis on varem valmis tehtud – MM-rallil oled kaks korda saanud rajaga tutvuda, rahvuslikul rallil äkki kolm korda – ehk kui sa hakkad kiiresti sõitma, siis sul on kõik tegelikult ette teada,“ alustas Sikk selgitust.