Cristiano Ronaldo olla MMi eel imelises vormis

Ruben Neves, Inglismaa Wolvesi meeskonna pallur, ütles omaltpoolt, et kõik mis toimub väljaspool, on omaette teema, aga koondis keskendub praegu täiega MM-turniirile ja atmosfäär on suurepärane. „Treeningutel on Ronaldo paistnud oivaline,“ ütles mees. „Ta ei pane meid üldse muretsema. Teame võistkonnana suurepäraselt, mille kallal peame töötama, et iga mängija kerkiks mängupäeval esile.“