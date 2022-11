MIS TOIMUB?! Järgmine superstaar ei saa MMiks terveks

Lukaku sai oktoobri lõpus koduklubi Milano Interi treeningul reielihasevigastuse – pärast seda, kui oli sarnase hädaga kaks kuud väljakutelt eemal olnud ja vahepeal vaid ühe mängu kaasa teinud. Kuna vigastatud mängijaid saab veel kuni 24 tundi enne meeskonna esimest mängu Kataris välja vahetada, ei teinud belglased oma ründetuusa hädast suuremat numbrit – Lukaku mahtus kenasti koosseisu ja värske häda oli lihtsalt väike mure, mitte suur probleem.

Esialgu oli peatreener Roberto Martinezi hinnang lihtne: kui Lukaku saab meeskonda alagrupiturniiril aidata, tuleb ta Katari kaasa. Poolteist nädalat tagasi oma koosseisu välja kuulutades muutis ta aga sõnumit.

„MMil on kaks osa – üks on alagrupifaas, aga siis on veel ka teine MM, milleks on sõelmängud,“ selgitas Martinez oma nägemust. „Meditsiiniliselt me tunneme, et ta jõuab pärale selleks teiseks MMiks, nii et peame olema vastutustundlikud ja mõtlema võimalikele stsenaariumitele – kuni 22. novembrini me arvestame temaga. Tal oleks sellele MMile suur mõju.“

Selge on see, et Belgia esimeses mängus Kanadaga (23. novembril) Lukakut väljakul ei näe, kuid veel lõppeval nädalal kirjutas Itaalia meedia, et kuna individuaalsed trennid edenevad kenasti, on teine kohtumine Marokoga 27. novembril igati tehtav, rääkimata siis viimasest matšist Horvaatiaga (1. detsembril).