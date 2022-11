OTSEBLOGI | MM algab! Turniiri avamängus madistavad Katar ja Ecuador

Huvitaval kombel on mõlemal koondisel käsil üpris korralik seeria: Katar on võitnud viimased neli kohtumist ning Ecuador pole kaotusekibedust tundnud seitsmes viimases matšis. Tõsi, lõuna-ameeriklased on neist mängudest võitnud vaid kaks, ülejäänud viis on lõppenud viigiliselt. Oma viimases MMi eelses kohtumises tegi Ecuador 0 : 0 viigi Iraagiga, Katar alistas aga 1 : 0 Albaania ja mõni päev varem 2 : 1 Panama.