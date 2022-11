AASTA MÄNG 2022? | „God of War: Ragnarök“ on kütkestav kunstiteos

Sony Playstationi eksklusiivne „God of War“ frantsiis alustas 2005. aastal kui konkurent hack’n’slash žanri esinumbrile „Devil May Cry“. Mõlemad mängud on populaarsed ja kui alguses sai tõmmata kahe mänguseeria vahel selgeid paralleele, siis tänaseks on need kasvanud lahku.