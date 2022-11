VIDEO | Mängukeelust vabanenud Irving aitas Brooklyni võidule: olen siin ainult selleks, et keskenduda korvpallile

Kui vahepeal spekuleeriti, et 30aastase ameeriklase mängud Brooklynis on mängitud, siis pühapäeval esines korvpallur vabandusega ning pärast seda lubatigi ta pärast novembri algust taas palliplatsile. „Vabandan sügavalt nende ees, kes said viimastel nädalatel kannatada. Ma ei seisa millegi eest, mis on meenutab vihakõne või antisemitismi või mis on kuidagi inimrassi vastane. Pidasin vajalikuks võtta oma tegude eest vastutuse,“ vahendas Irvingu sõnu CNN.