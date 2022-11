TOP 8 | Kas eilne Katari ja Ecuadori mäng oli viimase kaheksa MMi kõige igavam avamäng?

Sportlik põnevus, draama, superstaarid ja muidugi üllatustulemused – selliste emotsioonide pärast jalgpalli armastataksegi. Jalgpalli suurvõistlustest suurima ehk MMi avamängud võiksid just neid ka pakkuda, kuid viimase 30 aasta MM-finaalide avamänge reastades peab tõdema, et tänu küsitavale finaalturniiride korraldajamaade valimisele on avamängud läinud järjest igavamaks.