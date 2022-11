EELVAADE | Inglismaa plaanib Iraani vastu vältida negatiivset rekordit

Kuna Premier League pidas oma matše viimase hetkeni, ei jõudnud Inglismaa koondis MMi eel pidada ühtegi kontrollkohtumist. Seega tuleb rahvuskoondis suurturniirile kuuemängulise võiduta seeria pealt. Et seitse mängu jutti ei võideta… See oleks ajalooliselt skandaalne tulemus – 1958. aastast pärineva rekordi kordamine.

Eelnevad kuus matši olid vähemalt kangete vastastega – rahvuste liigas kuuluti A-tasemel ühte alagruppi Saksamaa, Ungari ja Inglismaaga. Iraan ei ole sama kaliibriga meeskond – aga erinevalt ungarlastest ja itaallastest mängib MM-finaalturniiril!

Iraanil on lisaks sees ka päris viisakas hoog: viimasest 22 mängust on kaotatud vaid kolm, sealjuures viimane MMi eelne kontrollkohtumine Tuneesiale 0 : 2.

„Muidugi pole tulemus hea. Meile ei meeldi väravaid sisse lubada, meile ei meeldi kaotada, aga on asju, mida saame parandada,“ nägi sihti silme ees Iraani peatreener Carlos Quieroz, kes on oma neljandal järjestikkusel MM-finaalturniiril – see teeb temast turniiri kogenuima treeneri.

Mängu eel on küsimus, kas Iraan kavatseb saata väljakule oma staarründaja Sardar Azmouni, kes on alles äsja vigastusest taastunud – või hoitakse meest mängudeks Walesi ja USAga, kus šansid üllatada on suuremad.

Teine ründeoht inglaste väravale on Mahdi Taremi, kes on tänavu löönud Porto särgis 19 mänguga 13 väravat ja on üldse viimase kolme ja poole hooaja peale Portugali liiga teravaim ründaja: 109 matšis 60 tabamust, neist 17 penaltipunktilt. MM-valikmänge sai Taremi vöö vahele kuus ja sealgi oli ta Iraani teravaim pallur nelja värava ja kahe resultatiivse sööduga.

Lõhkame matši eel statistikapommi!