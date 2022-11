Ronaldo kaitses oma kriitilist intervjuud: räägin siis, kui tahan

37aastane vutistaar lisas, et ei kahetse, et andis intervjuu, kus kritiseeris teravalt oma koduklubi Manchester Unitedit, vahetult enne jalgpalli MMi. See on varjutanud Portugali ettevalmistuse MMiks. Ronaldo ilmus esmaspäeval pressikonverentsil ootamatult ajakirjanike ette ning endale omaselt ei hoidnud ta end tagasi. „Ajastus on alati ajastus. Teie vaatenurgast on lihtne vaadata, kuidas me midagi ajastame. Kord kirjutate tõtt, kord valet. Räägin siis, kui tahan. Kõik teavad, kes ma olen ning millesse usun,“ lausus portugallane.