EELVAADE | Senegal ja Holland igatsevad mõlemad oma staarründajaid

Cisse kolleegiks Hollandi pingil on legendaarne Louis van Gaal. Kevadel võitluse vähiga paljastanud hollandlane meelitati kolmandat korda viimaseks hurraaks tagasi koondise juurde – ta on 71aastasena finaalturniiri vanim peatreener. Kuigi van Gaal on korduvalt treeneritöölt pensionile läinud, võib võtta mürki, et seekord, on tõesti tegu tema viimase ülesastumisega suurel areenil.

„Ma ei usu, et meie meeskonnas on parimad mängijad maailmas,“ ei tee van Gaal turniiri eel justkui suuri sõnu. Või siiski… „Aga ma usun meeskonna ülesehitusse ja taktiasse. Usun, et võime kaugele jõuda. Aga me vajame ka õnne – seegi on oluline. Seepärast ja et ma usun ka kujutlusvõimesse, võime me turniiri lõpuks olla maailmameistrid.“